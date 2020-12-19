44-летний местный житель сообщил, что из его квартиры пропали более 3,9 миллиона рублей, полученные от проданной им недвижимости.

44-летний местный житель сообщил, что из его квартиры пропали более 3,9 миллиона рублей, полученные от проданной им недвижимости.Накануне у него в гостях был приятель, с которым они познакомились недавно в одном из городских кафе. Ни фамилии, ни адреса проживания своего гостя мужчина назвать не смог, но описал его приметы.Оперативники показали потерпевшему несколько фото граждан, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. На одном из снимков мужчина узнал своего гостя.В этот же день оперативники установили местонахождение и задержали подозреваемого, 43-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого за совершение имущественных преступлений, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Он пояснил, что уснул на диване, в котором случайно обнаружил сложенные в пакет деньги. Забрал пакет и ушёл.Часть похищенных денег в сумме 1,5 млн рублей сотрудники полиции обнаружили во время обыска в квартире злоумышленника. Местонахождение оставшейся суммы в настоящее время устанавливается.За такую кражу предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.