Авария произошла в районе полудня возле деревни Старые Омутищи. По предварительной информации полиции, 29-летний водитель Митсубиси не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

Авария произошла в районе полудня возле деревни Старые Омутищи. По предварительной информации полиции, 29-летний водитель Митсубиси не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. На встречке он столкнулся с такси Рено Логан. Удар был лобовым, после которого Рено вылетел в кювет. В УМВД сообщают, что водитель такси и его пассажирка скончались на месте аварии.