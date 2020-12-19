Идет реализация проекта по организации туров выходного дня для сотрудников медучреждений, которые лечили и помогали лечить больных коронавирусом, и членов их семей.

Идет реализация проекта по организации туров выходного дня для сотрудников медучреждений, которые лечили и помогали лечить больных коронавирусом, и членов их семей."Я, совершенно типичный городской житель, тоже загорелась, чтобы приехать сюда еще раз, - написала одна из экскурсанток из городской клинической больницы №5 Владимира в соцсетях. - Нам также повезло встретить орнитологов, которые рассказали про кольцевание птиц и разрешили выпустить на волю недавно окольцованных синиц. Вообще, просто идя по тропе и видя вокруг окружающий лес, можно было увидеть не только деревья и почувствовать хорошую погоду. В этот раз лес приоткрыл свои секреты: например, как понять отличие следов волка от собаки, посмотреть на следы рыси и дятла, полюбоваться на самих зубров, да даже рассмотреть помело ведьмы можно было!"Это стало возможным в рамках сотрудничества с проектом "Счастливы вместе", который осуществляет АНО "Агенство образовательных туристических маршрутов" и реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов они совершили поездку в Клязьминско-Лухский заказник.