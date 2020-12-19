Вы уже украсили дом к Новому году? Наверняка вам попались елочные игрушки, которые уже кажутся вам блеклыми и скучными. Предлагаем новые идеи. Для всей семьи от владимирской художницы. Пусть в ваш дом войдет настоящее новогоднее волшебство.

Вы уже украсили дом к Новому году? Наверняка вам попались елочные игрушки, которые уже кажутся вам блеклыми и скучными. Предлагаем новые идеи. Для всей семьи от владимирской художницы. Пусть в ваш дом войдет настоящее новогоднее волшебство.Второго такого шара не существует. Мария Карелина занимается росписью еще со студенчества. Девушка , по ее словам, всегда искала возможность создавать уникальные предметы. В этом году придумала для себя новое направление. Она рисует на шарах то, что человек наиболее дорого - от домашних питомцев до спорткаров. Может даже нарисовать дом мечты.Мария Карелина, реставратор:- В современном мире очень трудно удивить человека. Все есть в магазинах, все можно заказать.Такие варианты, как расписные шарики на новый год, это отличный подарок. Можно, например, своего домашнего питомца. Все мы любим собак, кошечек, даже кто-то разводит и муравьев. Можно сделать с фотографией своего питомца себе на память или на память человеку, если он увлечен и очень любит свою собаку. Это эксклюзив и его нигде не купишь. Это конкретно портрет с конкретного твоего питомца. А автоспортсмены заказали свою гоночную машину. У каждого свои интересы и свои питомцы.Для росписи мастерица использует специальные краски по стеклу и керамике. Они продаются в специализированных магазинах.Мария уверена : каждый может стать волшебником и создать удивительный подарок без особых трудностей.Мария Карелина, реставратор:- Намного ценнее если расписать в кругу семьи, что-то нарисовать самому, на своем собственном шарике. Либо всем вместе сесть и сделать один семейный шарик, либо сделать набор.Начинаем работы с эскиза. Карандашом наносим контур будущего рисунка.Мария использует обычный карандаш, не слишком темных тонов: так линии не будут просвечивать через рисунок.Для подставки идеально подходит обычный скотч. Раскрашивать лучше от общего к частному, постепенно погружаясь в мелкие детали. Вот так легкой рукой мастера за несколько минут обычный елочный шар превратился в "Вестийный". Отличный лайфхак и для тех, кто не очень любит работать кистью,- использовать ракушки, шишки и различные декорации. К работе можно привлечь и детей. Для них это станетотличным развлечением.Мария Карелина, реставратор:- Можно, например, сделать украшения в виде шишек// Наша обычная шишка из нашего леса, которую можно покрасить краской из баллончика: серебряной или золотой. Можно прикрепить любые ленточки. Если, например, дома есть старые игрушечные шары можно его взять и также оформить. Например, у меня оформлен ракушками. С помощью клеевого пистолета наклеил добавил бантик и петельку, а сверху покрыла краской серебряной.Расписанные или сделанные вручную елочные шары- отличный новогодний подарок. Их будут хранить много лет. А значит, это поможет возродить еще одну забытую традицию- передавать новогодние игрушки из поколения в поколение.Юлия Болдина, Дмитрий Лизунов. Вести-Владимир.