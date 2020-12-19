Места для их размещения предоставляются через аукционы., С победившими предпринимателями администрация города заключает договора. Пока желание участвовать в аукционе изъявили 3

Места для их размещения предоставляются через аукционы., С победившими предпринимателями администрация города заключает договора. Пока желание участвовать в аукционе изъявили 3 хозяйствующих субъекта, по 5 адресам, сообщается на сайте мэрии. Живые ели и деревья других хвойных пород во Владимире можно будет купить на ул. Батурина перед входом в Центральный городской парк культуры и отдыха, на