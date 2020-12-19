Елочные базары будут работать по 31 декабря включительно.

Во Владимире с 25 декабря начнут работать традиционные елочные базары. Места для их размещения предоставляются путем проведения аукционов, с победителями которых администрацией города заключает соответствующие договора. В настоящее время заявления для рассмотрения возможности участия в аукционе по размещению елочных базаров предоставили 3 хозяйствующих субъекта по 5 адресам.Живые ели и деревья других хвойных пород во Владимире можно будет купить на ул. Батурина перед входом в Центральный городской парк культуры и отдыха, на ул. Василисина (в районе д. №17), на пр. Ленина (в районе д. №43), а также на пр Строителей (в районе дд. №№ 10 и 25). Кроме того, елочные базары будут организованы во Владимире на территории крупных торговых центров. В продаже будут лесные красавицы не только из местных лесных хозяйств и питомников, но и из Пермского края.Елочные базары будут работать по 31 декабря включительно.(Фото:Pixabay )