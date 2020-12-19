Общий объем финансирования программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021 - 2025 годы составит 12,5 млрд рублей.

Общий объем финансирования программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021 - 2025 годы составит 12,5 млрд рублей.Из них 8,9 млрд рублей – это инвестиции ПАО «Газпром», 3,6 млрд рублей – это средства бюджета и потребителей. На реализацию программы на новый пятилетний период будет направлено в 3,5 раза больше средств, чем в рамках программы 2016 – 2020 годов.На начало 2020 года наш регион был газифицирован на 82,13 процента, при этом уровень газификации в городах – 96 процентов, в сельских населённых пунктах – 50,6 процента. Поэтому в программу включены газопроводы протяжённостью 20-30 км к удалённым населённым пунктам, в которых проживает более 100 человек и есть объекты социально бытового назначения. Всего будет построено более 1500 км газопроводов.К 2026 году планируется довести уровень газификации сельских территорий до 58 процентов. А среднеобластной показатель - до 85 процентов. Владимирская область уже опередила среднероссийские показатели, уровень газификации населённых пунктов в стране сейчас составляет 71 процент».