Проект рекультивации свалки, которую закрыли 6 лет назад, был разработан в 2016 году.

Проект рекультивации свалки, которую закрыли 6 лет назад, был разработан в 2016 году.Комиссия по приёмке объектаприняла решение, что все работы этого года выполнены, осталось оформить документы. Первоначально проект оценивался в 51 миллион рублей. В итоге же, сумма контракта составила 46,7 миллиона рублей. Исполнитель по этому контракту даёт 5 лет гарантии. В общей сложности выполнение работ заняло 4 месяца, сообщаетОтмечается, чтодорога, по которой возили отходы на полигон, будет перерыта - чтобы преградить путь к объекту. Кроме того, есть риск надышаться там газами, которые поднимаются из газоотводных труб на 12-метровом холме, в который теперь превратилась свалка.