Часть похищенных денег в сумме 1,5 млн рублей сотрудники полиции обнаружили во время обыска в квартире злоумышленника. Местонахождение оставшейся суммы в настоящее время устанавливается.

В МО МВД России «Муромский» Владимирской области обратился 44-летний местный житель. Он сообщил, что из его квартиры пропали более 3,9 миллиона рублей, полученные от проданной им недвижимости. Заявитель пояснил, что обнаружил пропажу ещё 10 декабря. Накануне у него в гостях был приятель, с которым они познакомились недавно в одном из городских кафе. Ни фамилии, ни адреса проживания своего гостя мужчина назвать не смог, но описал его приметы.Предположив, что злоумышленник ранее мог попадать в поле зрения правоохранителей, оперативники показали потерпевшему несколько фото граждан, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. На одном из снимков мужчина узнал своего гостя.В этот же день оперативники установили местонахождение и задержали подозреваемого, 43-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого за совершение имущественных преступлений.Фигурант пояснил, что, находясь в квартире нового знакомого, уснул на диване, в котором случайно обнаружил сложенные в пакет деньги. Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны хозяина, злоумышленник забрал пакет и ушёл.Часть похищенных денег в сумме 1,5 млн рублей сотрудники полиции обнаружили во время обыска в квартире злоумышленника. Местонахождение оставшейся суммы в настоящее время устанавливается.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкцией инкриминируемой части статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.