Во Владимирской области за сутки 19 декабря лабораторно подтверждено 190 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Во Владимирской области за сутки 19 декабря лабораторно подтверждено 190 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.48 случаев - во Владимире,21 - в Гусь-Хрустальном районе,20 - в округе Муром,12 - в Ковровскомрайоне11 - в Юрьев-Польскомрайоне10 - в Киржачскомрайоне9 - в Петушинскомрайоне8 - в Александровскомрайоне8 - в Кольчугинскомрайоне8 - в Вязниковскомрайоне8 - в Суздальскомрайоне7 - в Гороховецкомрайоне5 - в Собинскомрайоне4 - в Меленковскомрайоне4 - в Радужномрайоне3 - в Камешковскомрайоне3 - в Селивановскомрайоне1 - в СугододскомрайонеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 16 392 случая заболевания.3176 случаев - во Владимире,2177 - в Гусь-Хрустальномрайоне1861 - в о. Муром,1263 - в Ковровскомрайоне1104 - в Александровскомрайоне1060 - в Петушинскомрайоне829 - в Вязниковскомрайоне753 - в Юрьев-Польскомрайоне603 - в Кольчугинскомрайоне587 - в Собинскомрайоне526 - в Суздальскомрайоне462 - в Гороховецкомрайоне451 - в Меленковскомрайоне385 - в Селивановскомрайоне372 - в Камешковскомрайоне324 - в Киржачскомрайоне241 - в Судогодскомрайоне218 - в г. Радужном.