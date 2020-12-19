Этот зимний день во всех храмах ознаменован большим престольным праздником. Посвящен он Николаю Чудотворцу.

Этот зимний день во всех храмах ознаменован большим престольным праздником. Посвящен он Николаю Чудотворцу.Его считаютсамым удивительным святым в христианской церкви, причем не только в православной. Самым близким к Богу. Николая Угодника почитают как покровителя тружеников, защитника обездоленных, путешествующих. Он добр- это видно по его лику на иконах.Кстати, итальянские антропологи подтвердили, что иконы верно передают облик святого, который был реально существующей исторической личностью.Точно измерен и его рост- 167 см. Доподлинно установлено, что Николай Мирликийский был строгий постник- питался только растительной пищей.Почил великий святитель между 70-80-годами в 345 г. нашей эры. Вскрытие гробницы в Бари, где хранятсямощи Николая,производилось лишь раз- в 50-е годы 20 века.Напомню, что Владимир с этим городом связывают партнерские отношения. В часовне в Богородице- Рождественском монастыредоступна к поклонению ИКОНА ,освященная в Бари на мощах святителя Николая. Владимирская делегация во главе с владыкой Евлогием специально для этого возила иконув Италию 18 лет назад.Игумен Кирилл наместник Богородице-Рождественского монастыря г. Владимира:- По рассказам владыки Евлогия , в обратный путь делегация долго не могла вылететь. Была нелетная погода. Владыка Евлогий благословил отслужить молебен прямо в аэропорту. и случилось чудо: буквально на короткое время дали коридор для самолета. Делегация смогла вылететь. в обратный путь. По прибытии во Владимир прихожане и духовенство встретили эту икону у Золотых врат и крестным ходом прошествовали в Успенский собор, где было отслужено торжественное богослужение. После этогоикона уже была привнесена в наш монастырь, в часовню, где находится и сейчас. Люди постоянно прибегают к этой иконе. Очень много людей с вокзала приходит сюда, кто отправляется в путь, в дорогу и все молятся перед этой иконой. Я думаю, что Господь являет очень много чудес.А чудес ждут... и особенно дети. Ведь в этот день на Руси было принято под подушку класть подарки.