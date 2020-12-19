Спасателям пришлось деблокировать их из искореженных авто.

Спасателям пришлось деблокировать их из искореженных авто.ДТП произошло в 12-49 по адресу: Петушинский район, 112 км трассы М-7 у деревни Старые Омутищи.На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, АСС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. Установлено, что произошло столкновение двух транспортных средств, имеются пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего. Всего привлекалось 20 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 5 человек личного состава, 1 единица техники.