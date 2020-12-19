Во Владимирской области за сутки 19 декабря лабораторно подтверждено 190 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Во Владимирской области за сутки 19 декабря лабораторно подтверждено 190 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
48 случаев - во Владимире,
21 - в Гусь-Хрустальном районе,
20 - в округе Муром,
12 - в Ковровском
районе
,
11 - в Юрьев-Польском
районе
,
10 - в Киржачском
районе
,
9 - в Петушинском
районе
,
8 - в Александровском
районе
,
8 - в Кольчугинском
районе
,
8 - в Вязниковском
районе
,
8 - в Суздальском
районе
,
7 - в Гороховецком
районе
,
5 - в Собинском
районе
,
4 - в Меленковском
районе
,
4 - в Радужном
районе
,
3 - в Камешковском
районе
,
3 - в Селивановском
районе
,
1 - в Сугододском
районе
.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 16 392 случая заболевания.
3176 случаев - во Владимире,
2177 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
1861 - в о. Муром,
1263 - в Ковровском
районе
,
1104 - в Александровском
районе
,
1060 - в Петушинском
районе
,
829 - в Вязниковском
районе
,
753 - в Юрьев-Польском
районе
,
603 - в Кольчугинском
районе
,
587 - в Собинском
районе
,
526 - в Суздальском
районе
,
462 - в Гороховецком
районе
,
451 - в Меленковском
районе
,
385 - в Селивановском
районе
,
372 - в Камешковском
районе
,
324 - в Киржачском
районе
,
241 - в Судогодском
районе
,
218 - в г. Радужном.