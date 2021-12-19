11-летний художник из Арзамаса Паша Абрамов устраивает благотворительные акции в помощь бездомным...

11-летний художник из Арзамаса Паша Абрамов устраивает благотворительные акции в помощь бездомным животным. За три года школьник передал в приюты для животных разных регионов почти 5 тонн корма, лекарства, стройматериалы, бытовые принадлежности и свыше 500 тысяч рублей. Работы художника с изображением домашних животных покупают в России, США, Испании, Германии, Франции, Канаде, Австралии и не только.В декабре Паша запустил благотворительный онлайн-марафон в поддержку приютов в Арзамасе, Владимире и Володарске. Это его четвертый новогодний благотворительный марафон. Сегодня он проведет итоговую акцию новогоднего марафона — благотворительную ярмарку «Давай меняться» в своём Инстаграм. Паша верит, что ему удастся совершить еще одно чудо во владимирском приюте «Собака на счастье».ФОТО: Инстаграм pashaabramov1