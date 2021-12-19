В Коврове завершилось расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя. Мужчине...

В Коврове завершилось расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении четырех краж, сообщает пресс-служба регионального УМВД.С июня по июль текущего года фигурант похитил четыре велосипеда общей стоимостью более 20 000 рублей. Для него это не составляло труда, поскольку он сам проживал в этом доме и у него имелись ключи от помещения, в котором оставляли коляски и велотранспорт.Мужчина уезжал на похищенных велосипедах и впоследствии сдавал их на реализацию.Оперативники установили скупщиков велотранспорта и задержали 29-летнего ковровчанина. Свою вину он признал. Один из похищенных велосипедов изъят и возвращен владельцу.Уголовно дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.ФОТО:https://www.pexels.com/ru