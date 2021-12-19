На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 290 случаев заболевания новой...
На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 290 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
66 - во Владимире;
33 - в Муромском районе;
31 - в Ковровском районе;
30 - в Александровском районе;
26 - в Гусь-Хрустальном районе;
17 - в Юрьев-Польском районе;
15 - в Петушинском районе;
13 - в Суздальском районе;
12 - в Вязниковском районе;
11 - в Кольчугинском районе;
9 - в Киржачском районе;
6 - в Меленковском районе;
5 - в Камешковском и в Собинском районах;
4 - в Селивановском районе и в Гороховце;
2 - в городе Радужном;
1 - в Судогодском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 78 154 случая заболевания.