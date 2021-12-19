На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 290 случаев заболевания новой...

На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 290 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:66 - во Владимире;33 - в Муромском районе;31 - в Ковровском районе;30 - в Александровском районе;26 - в Гусь-Хрустальном районе;17 - в Юрьев-Польском районе;15 - в Петушинском районе;13 - в Суздальском районе;12 - в Вязниковском районе;11 - в Кольчугинском районе;9 - в Киржачском районе;6 - в Меленковском районе;5 - в Камешковском и в Собинском районах;4 - в Селивановском районе и в Гороховце;2 - в городе Радужном;1 - в Судогодском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 78 154 случая заболевания.