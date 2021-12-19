Депутат Верховной рады от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива объяснил, почему в 2014 году исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов вывел войска из Крыма.

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива объяснил, почему в 2014 году исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов вывел войска из Крыма.В беседе с зданием Telegraf Илья Кива рассказал, что почти восемь лет назад Россия и США втайне договорились о присоединении Крыма к РФ, а Украина едва ли не добровольно отдала эту территорию за легализацию государственного переворота, который произошел в начале 2014-го.По словам депутата, именно поэтому Турчинов как проамериканский агент вывел украинские войска с полуострова. Парламентарий отметил, что в тогда в Крыму находилась самая боеспособная группировка Украины. "Мы бросили все и ушли", – сожалеет Кива.Однако украинский депутат не берет во внимание тот факт, что в марте 2014 года почти 97% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией (явка составила 84,17%). Крым стал 85-м субъектом РФ. С тех пор на Украине и на Западе неустанно заявляют об аннексии территории и агрессии России.Напомним, ранеечлен Совета Федерации РФ от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что Украина провоцирует "горячий конфликт в центре Европы", в то время какРоссия пытается поддерживать международную безопасность. Так сенатор инцидент, произошедший в Керченском проливе 9 декабря 2021 года.