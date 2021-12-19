Последний домонгольский храм Руси, жемчужина древней архитектуры Юрьев-Польской земли -...

Последний домонгольский храм Руси, жемчужина древней архитектуры Юрьев-Польской земли - Георгиевский собор. Время, к сожалению, работает против него. Его реставрация - насущный вопрос. Почему он разрушается и что говорят ученые, выяснила Мария Платанюк.На краю гибели. Уникальный Георгиевский собор. Гордость Юрьева-Польского. Безмолвный свидетель веков, хранитель истории. Георгиевский собор, возведённый при князе Святославе Всеволодовиче, находится под охраной государства. Состояние белокаменного памятника 13-ого века катастрофичное. Рельефы последнего домонгольского храма Руси (резьбой он украшен от основания до главы) осыпаются. В известняке зияют пустоты. Реставрация объекта культурного наследия федерального значения - задача номер 1 последних лет. Она на контроле Министерства культуры. Но как подступиться?Мария Платанюк, специальный корреспондент: “Под сводами Георгиевского собора температура практически ничем не отличается от температуры на улице. Остутствие необходимого температурно-влажностного режима - острейшая проблема. Собору необходим слабый подогрев. Влияют и грунтовые воды. Их активно впитывает белый камень”.Своё мнение по вопросу реставрации выразили архитекторы, историки, краеведы.Академик Евгений Пашкин, доктор наук уверен: нужны тщательные гидрогеологические исследования и осмысление результатов. Влага испаряется, в камне остаются соли. Главная проблема, считает учёный, сложнейшие гидрогеологические условия, в которых находится шедевр.Евгений Пашкин, доктор геолого-минералогических наук, академик Академии архитектурного наследия: “Природные. Плюс подъем воды в реке, плюс, покрытие склона дёрном. Энергия поверхности передаётся объекту. Тоже самое с водой, когда осадки выпадают на совершенно горизонтальную поверхность, грунтовые потоки активно поднимаются”.По словам Романа Рыбало, директора департамента госохраны культурного наследия Министерства культуры, важно выслушать весь спектр мнений по вопросу спасения памятника.Роман Рыбало, директор департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры России: “Как это проводить. Именно порядок производства работ вызывает особые опасения. Он прописан в проекте. Изучена архивная документация. Важно было услышать другие мнения. Надо провести исследования за территорией собора. Это сложно сделать за государственные деньги”.Против собора работает и рельеф. В 15-ом веке своды и часть стен Георгиевского рухнули. Заново его отстраивал зодчий Василий Ермолин. Сейчас на "ландшафте" памятника искажены первоначальные уклоны. По мнению академика Евгения Пашкина, нужно полностью убрать газоны. Изучить опыт формирования булыжных покрытий. На глубине заложения подошвы фундамента Георгиевского собора и ниже - суглинистая почва. Никто не определил её состав, замечает академик. А это стоило бы сделать.Евгений Пашкин, доктор геолого-минералогических наук, академик Академии архитектурного наследия: “При определённом увлажнении и при промораживании создаёт самый страшный процесс, от которого гибнут все памятники центральной и северной России - морозное пучение. Когда возникает морозное пучение, объемы памятника поднимаются снизу вверх. Сила здесь 35 тонн на квадратный метр”.В угловых частях собора энтазисы. Колонны утолщаются. Сами элементы в бегущих трещинах, идущих по кладке.Евгений Пашкин, доктор геолого-минералогических наук, академик Академии архитектурного наследия: “Это не осадочные трещины, они идут по кладке, за счёт расширения при таких деформациях. Это самое опасное. Почему? Потому что ни один свод, ни одна арка внутри не связаны воздушными связями”.Вспоминает академик и о ступенях, которые ещё столетие назад вели в Георгиевский собор. Их было 8. Сейчас они практически "вросли" в землю.Евгений Пашкин, доктор геолого-минералогических наук, академик Академии архитектурного наследия: “Первоначально вход в храм был с помощью лесенки подъёмной. Также как собор в Переславле Залесском, где крестили Александра Невского. Там такая же история. Он утонул на 2 метра. У него полное нарушение архитектоники. Здесь тоже самое”.Если вести реставрацию, нужно приблизиться к первоначальному образу памятника, уверен академик. В любом случае плану спасения нужны корректировки. Мария Платанюк, Святослав Первов, Николай Лапин "Вести-Владимир".