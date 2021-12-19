Названия улиц - важный ориентир в городе, часть исторического наследия. И, конечно, понятен отказ...

Названия улиц - важный ориентир в городе, часть исторического наследия. И, конечно, понятен отказ владимирской топонимической комиссии назвать одну из аллей древнего Владимира в честь корейской группы BTS. С такой инициативой обратились владимирские фанаты коллектива. Южнокорейский бойс-бенд между тем уже захватил мировую поп-сцену, став настоящей международной сенсацией. Кроме этого, группа вдохновляет поклонников на благотворительность и полезные дела. И, значит, о ней точно вспомнят добрым словом.PM, Джин, Шуга, Чимин, Джей-Хоуп, Ви и Чонгук, - кому-то имена этих симпатичных парней ни о чем не говорят, а для кого-то эти ребята - "биас" - любимчики - на сленге фанатов кей-попа. У поклонников корейской музыки своя терминология и свой особый музыкальный мир. На первый взгляд, группа BTS, может показаться банальной поп-музыкой. Только вот ее фанаты с этим не согласятся - по их словам, творчество BTS пронизано духом протеста юности против корейских традиций, гнета родителей и общества.Анастасия Курбанова, фанатка группы BTS: «Почему вообще в принципе нам близко мировоззрение BTS? Потому что они против расизма, они учат молодежь чувствовать себя, любить себя. Часто родители, друзья могут не понимать. А когда мы слушаем музыку, когда мы понимаем, о чем они поют, мы это прочувствуем и какие-то наши проблемы, мысли - они становятся просто неважными. Многие люди становятся A.R.M.Y в тяжелые периоды своей жизни и находят в их песнях какое-то утешение. Я думаю, что у меня была точно такая же ситуация. Родители тоже хорошо относятся. У мамы даже есть биас, любимая песня. Она бывает ходит поет её, в машине включает».Южно-корейский бойс-бенд сейчас популярен во всем мире. Артисты любимы в соцсетях, правительство Южной Кореи вручило группе орден "За заслуги в культуре".-Мое знакомство было связано с кукольной сферой. Мне показали, что у каждого участника группы есть своя куколка. И они были такие симпатичные, нарядные, стильные. Начала смотреть клипы, понравилось, как они танцуют, как они поют. И любимая песня на данный момент - это "Permission to Dance".Этот клип собрал почти 400 миллионов просмотров за 5 месяцев. Среди зрителей - миллионы российских фанатов. Увлечение кей-попом в нашей стране началось 5-7 лет назад. В прошлом году владимирская фанатка Анастасия Курбанова собрала вокруг себя единомышленников и создала группу A.R.M.Y в ВКонтакте. Сейчас там около 300 человек от 10-ти до 40-ка лет. На каждый День рождения участников группы фанаты устраивают просмотр любимых клипов у Торговых рядов . Следующая вечеринка состоится в 6 вечера 29 декабря - на именины Тэхена.- Музыка и волонтерство - как это сочетается в вашем сообществе?- BTS выступали на ассамблее ООН, выступали за экологию, выступали против расизма. У них такое мировоззрение Поэтому фанаты, они разделяют это мировоззрение и занимаются волонтерской деятельностью.Существует даже фанатский фонд BTSforia. Его деньги идут на добрые дела и на концерты, посвященные артистам, - такие проводили в Останкинской башне и в Лужниках. Совместно с фанатами BTS собрали для Индии 29 тысяч долларов на борьбу с ковидом за 24 часа и пожертвовали 83 тысячи долларов для жертв тайфуна "Вамко" на Филиппинах. "Мы тоже делаем то, что можем", говорит Анастасия.Анастасия Курбанова, фанатка группы BTS: «Мы ходили с танцевальным мастер-классом в Общество слабослышащих людей. Они были в восторге. Плюс мы подарили им те вещи, которые им нужны были. В частности, дождевые плащи и игры. Ещё мы ездим в приюты для животных: "Валента", "Последний шанс".Полсотни кленов и столько же акаций посадил владимирский фан-клуб A.R.M.Y на аллее рядом с улицей Даргомыжского. После волонтерской акции, фанаты даже попросили администрацию города назвать неприметную аллею в честь группы.Анастасия Курбанова, фанатка группы BTS: «Почему это место? Оно, действительно, на мой взгляд уютное, и у нас своеобразный фандом, и у большинства людей своеобразное отношение к нему. Чтобы максимально обезопасить в том числе и себя, и зная, что администрация не пойдет на какие-то большие меры и не предложит нам более симпатичное место, мы решили сделать это здесь».И получили отказ. Формулировка топонимической комиссии была проста - называть сквер в честь южнокорейского бойс-бенда нецелесообразно.Валерий Скорбилин, член топонимической комиссии г.Владимира: «Что такое корейская группа BTS, если руководствоваться английским произношением. Это группа женоподобных мальчиков, которые удачно поют поп-музыку. Что будет с ними спустя 2-3 года - неизвестно. Есть гораздо более достойные артисты: The Beatles, Pink Floyd, Rolling Stone, - названия которых мы и не думаем присваивать владимирскому пространству».Вместо этого фанатам предложили нарисовать на гараже граффити. Которое когда-нибудь да смоется. Может... A.R.M.Y так и поступят. Только вот любовь к музыке и тягу к добрым делам из их сердец уже не стереть. Любовь Клюквина, Семен Карпов, Вести-Владимир