В текущем году на поддержку малого и среднего бизнеса в регионе в рамках государственной программы...

В текущем году на поддержку малого и среднего бизнеса в регионе в рамках государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области» направлено 639,1 млн рублей (538 млн рублей из федерального бюджета и 101,1 млн рублей − из областного бюджета), в том числе в рамках региональных проектов − 548,9 млн рублей.Поддержка малого и среднего бизнеса в регионе будет продолжена и в 2022 году. 198 млн рублей бюджетных средств (143 млн рублей из федерального бюджета и 55 млн рублей из областного бюджета) будут направлены на гранты социальным предпринимателям, оказание информационно-консультационной и образовательной поддержки, инжиниринговые услуги, поддержку бизнеса в монопрофильных муниципальных образованиях, предоставление поручительств, поддержку экспортно-ориентированных предпринимателей.Кроме того, более 650 млн рублей пойдёт на финансовую поддержку предпринимателей из внебюджетных источников (это средства Микрокредитной компании, Гарантийного фонда и Фонда «ВладимирЛизинг») – на выдачу микрозаймов, поручительств и лизинговую поддержку бизнеса.ФОТО: https://pixabay.com/ru/photos/