Российский сенатор Алексей Пушков заметил, что НАТО превращает Украину в военизированный кулак.

Российский сенатор Алексей Пушков заметил, что НАТО превращает Украину в "военизированный кулак".В эфире радиостанции "Говорит Москва" Алексей Пушков заявил: НАТО готовится к войне с Россией, приближается к российско-украинской границе. По его словам, настроениями, которые царят в Киеве, пользуются. Мол, альянс дает возможность Украине стать его неформальным членом.Пушков также обратил внимание, что НАТО ведет диалог с Россией лишь для видимости. Якобы на Западе только диктуют условия и ждут от Москвы согласия. По мнению сенатора, подготовка к войне с Россией идет втихомолку, прикрываясь готовностью к разговору.Люди, которые не возражают против такого конфликта, совсем потеряли разум, считает российский политик. Он заметил таких в некоторых северных и восточных странах Европы. Однако западнее, как отметил Пушков, все-таки понимают опасность войны. Это очевидно и Соединенным Штатам, подчеркнул сенатор.Напомним, в ноябре Алексей Пушков комментировал эмоциональное заявление руководителя украинской политической партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, назвав виновных в критическом положении стоящей на коленях Украины. Российский политик считает, что это произошло из-за безответственных авантюристов. Слова сенатора "Дни.ру".