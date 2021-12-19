В ноябре личный приём граждан провёл и.о. первого заместителя прокурора области Андрей Жугин. На...

В ноябре личный приём граждан провёл и.о. первого заместителя прокурора области Андрей Жугин. На приеме поступили обращения, послужившие основаниями для принятия мер реагирования.По заявлению местного жителя выявлены факты не оборудования 10 нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных в непосредственной близости к детским и юношеским учреждениям районного центра, искусственными неровностями, в связи с чем в отношении управления городского хозяйства администрации г. Коврова возбуждено административное производство.К прокурору обратилась и многодетная семья из Коврова. Им администрация предоставила земельный участок, но он не обеспечен инженерной и транспортной инфраструктурой. А это основание для направления прокуратурой в суд административного искового заявления в защиту прав многодетной семьи.При рассмотрении заявления жительницы улицы Грибоедова выездной проверкой Ковровской городской прокуратуры совместно с сотрудниками ОГИБДД МО МВД РФ «Ковровский» выявлены факты ненадлежащего состояния автомобильных дорог и отсутствие освещения на улицах Грибоедова, Зои Космодемьянской.В суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию г. Коврова обязанности привести в нормативное состояние автомобильные дороги, организовать стационарное электрическое освещение. В отношении юридического лица - управления городского хозяйства администрации города Коврова возбуждено административное дело.ФОТО: https://pixabay.com/ru/photos/