Согласно предновогоднему опросу 24% наших соотечественников не хотят сами готовить угощения, и к...

Согласно предновогоднему опросу 24% наших соотечественников не хотят сами готовить угощения, и к праздничному столу закажут уже готовую продукцию. Выездные услуги сегодня очень популярны, и подготовку свадьбы, юбилея или корпоратива можно доверить профессионалам. Одно из самых востребованных направлений общественного питания - кейтеринг - и доставят, и организуют, и накормят, и нальют. Любовь Клюквина сегодня познакомит вас с таким сервисом- командой "Gusto".Ресторанные блюда, посуда, тематический декор, официанты и даже столы приедут на ваш праздник сами. Так бывает, если вы используете кейтеринг или доставку с обслуживанием. Корпоратив на работе или семейный ужин за городом, кафе "Gusto" готово доказать: вашему желудку это понравится.Семён Лаврентьев, директор кафе "Gusto": «Меню для кейтеринга оно само по себе особенное. Оно отличается от ресторанной подачи, так как почти все блюда порционные, маленького веса: канапешки, закуски, брускетки. Все это маленькое в необычной подаче”.В одной руке закуски - горячие, холодные, фруктовые, - в другой фужер. Сначала, это может показаться непривычным, но на самом деле все практично и удобно. Меню составляется индивидуально, под любые предпочтения и кошелек. В выборе продуктов ставка делается на сезонность. И никакого лишнего жира и вчерашних салатов.Ксения Кашутина, управляющая кафе "Gusto" : «Расчет меню у нас ведется по определенным формулам, подбирается в зависимости от длительности и формата мероприятия. Благодаря такому подходу, гость получает качественную услугу, после мероприятия еда не остается, не нужно её собирать в контейнеры и никто не остается голодным”.Кейтеринг для команды "Gusto" - это не только про еду, но и про культуру потребления, атмосферу и удовольствие. Меню, подача и оформление блюд совершенствуются постоянно. Тематика может быть любой. Не нужно лишнего? Заказ доставят в небольших удобных коробочках.Семён Лаврентьев, директор кафе "Gusto": «Перед вами пример новогодней сервировки фуршета. Здесь представлены: хумус с хлебными палочками гриссини, салат "Оливье" классический с уткой и икрой летучей рыбы, два вида закусочек с креветками на подушке из сыра и канапешки с лососем копченым и горячее блюдо - рулетики из индейки с пряным картофелем. Выход на человека, примерно, 400 грамм, этого достаточно, чтобы провести 3-4 часа сытым”.Занимается команда "Густо" и благотворительностью: вместе с "ЯркоПарк" проводит мероприятия для детей-сирот, кормит пенсионеров.- Есть социальная служба дневного пребывания пенсионеров, и мы заключили договор и поставляем им горячие обеды на ежедневной основе. Кормить людей - это благородное дело. У нас в слогане написано: "Умение принимать пищу - признак высокой культуры человека", и вот с каждым разом, когда мы что-то проводим, эта фраза приобретает больший объем для нашей команды и для меня”.А вы уже придумали, что будет на вашем новогоднем столе? Любовь Клюквина, Егор Герасимов, В-В.