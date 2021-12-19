Установлено, что продавец-кассир магазина продала 16-летнему подростку три бутылки пивного напитка...

Сотрудником по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Марьино г. Москвы задержана кассир сетевого магазина, подозреваемая в продаже пивного напитка подростку.В территориальный отдел полиции поступила информация о том, что в одном из магазинов в Луговом проезде осуществлена продажа алкоголя несовершеннолетнему.В ходе проверки указанного адреса сотрудником ПДН ОМВД России по району Марьино г. Москвы данный факт был подтвержден. Продавец-кассир магазина продала 16-летнему подростку три бутылки пивного напитка с содержанием этилового спирта 4,8% каждая.Полицейские задержали подозреваемую – 53-летнюю приезжую. Установлено, что ранее гражданка привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение по статье 14.16 КоАП РФ «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции».Дознанием ОМВД России по району Марьино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18