Полицейские установили, что 35-летняя женщина за денежное вознаграждение осуществила фиктивную постановку на учет иностранных граждан в своей квартире...

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Можайскому району г. Москвы установил факты фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет.В ходе проверки поступившей оперативной информации полицейские установили, что 35-летняя женщина за денежное вознаграждение осуществила фиктивную постановку иностранных граждан на миграционный учет в своей квартире на Гвардейской улице, заведомо зная, что проживать они там не будут.Отделением дознания ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93