Как сообщает Владимирстат, с начала года во Владимирской области больше всего подорожал сахар (на...

Как сообщает Владимирстат, с начала года во Владимирской области больше всего подорожал сахар (на 41%), яйца (на 27%), подсолнечное масло (на 18%), мясо (на 14%) и фрукты с овощами (на 13%).На этой отметке рост цен в этом году не прекратится - накануне праздников очередное подорожание неизбежно.Кроме продуктов, рост цен отмечается и на строительные материалы (21%).В сфере услуг больше всего цены выросли на путешествия за рубеж (8%). На втором месте - медицинские услуги, на них цены подскочили на 7%. Дошкольное воспитание подорожало на 6%.Цены на автомобили и бензин выросли на 5%.ФОТО: https://www.pexels.com/ru