Земля Покровская. Этот социально-художественный проект, посвященный сохранению и пропаганде...

"Земля Покровская". Этот социально-художественный проект, посвященный сохранению и пропаганде народных промыслов, стал победителем международного конкурса педагогических проектов в Москве. Это особенная победа в канун 2022 года - года народного искусства и культурного наследия. Автор проекта - увлеченный педагог Светлана Суздальцева. Она создала в Покрове собственную Арт-студию, где можно найти занятие по душе. Давайте знакомиться.Фарфоровые дулевские розы или "агашки" из пластилина. Отличительная черта этой росписи - крупный цветок. Он выполнялся большими кистями и даже пальцами. Агашками цветы называли в честь распространенного в старину имени Агафья. Расписывали фарфор простые крестьянские женщины. А сегодня розы изображают в современной технике. Преподаватель лепки и керамики Дарья Доронина работает с детьми в пластилинографии - это синтез лепки и рисования. Чайник - дело рук мастера. А дети украсили чашки.Дарья Доронина, преподаватель лепки и керамики: “Детям, конечно, задание понравилось. Потому что каждый любит пить чай. И на праздник мы сервируем красивый нарядный стол. И каждый видит чайные сервизы, которые сделаны на фабрике Дулёва”.Покровский уезд существовал почти 150 лет, с 1778 года. В нем развивалось около 40 народных промыслов и ремесел. Именно про них хотели напомнить людям художники в проекте "Земля Покровская", который реализуется на средства президентского гранта. Мастер-классы, обучающие занятия, пленэры. Аргуновская резьба, жаровская керамика, кузнечное дело.Александр Вагнер, преподаватель графики: “Кузнецы ковали большое количество скобяных изделий, могли кузнецы выковывать и оружие”.Арт-школа была давней мечтой Светланы. У педагога - высшее художественное образование. 16 лет преподавания в вузе. Защитила кандидатскую диссертацию по черному цвету. А цвет, по ее словам - это философская наука.Светлана Суздальцева, директор арт-школы , г Покров: “Я себя, наверное, оценю как художник-педагог. Если самой не работать, не творить, не повышать свой профессиональный уровень, то ты ничего не дашь, особенно современным детям.. Которые другие”.Сама Светлана пишет в технике масляной живописи. Работы у нее всегда радостные. Яркие краски, крупные мазки - как у русского импрессиониста Константина Коровина. На полотнах Светланы почти нет людей - она предпочитает писать места уединенные.Светлана Суздальцева, директор арт-школы , г Покров: “Арт-школа стоит на краю города, виды открываются прекрасные. Очень часто с детьми пишем из окон школы.. Ну и у меня есть практически все времена года, написанные из моей арт-школы”.На первом этаже в школе Светланы - выставочный зал. И одна экспозиция сменяет другую. По словам педагога, она хотела не просто создать арт-школу, а сделать так, чтобы ученики были постоянно окружены творчеством. Анастасия Сахарова. Семен Карпов. Вести-Владимир.