Очередной государственный переворот лишь негативно скажется на Украине, считает депутат Верховной Рады Евгений Шевченко.

Очередной государственный переворот лишь негативно скажется на Украине, считает депутат Верховной Рады Евгений Шевченко.Ситуация на Украине сложная, и ее гражданам кажется, что хуже просто не может быть. Однако народу лучше потерпеть, чем устраивать новую революцию. Так считает Евгений Шевченко. В стране, по мнению депутата, необходимо как можно скорее провести масштабные реформы.Парламентарий уверен, что на Украине нужно выстроить прочную вертикаль власти, а во главе должен быть не президент, а премьер-министр. Важно найти достойного человека на эту должность, а также объяснить народу необходимость такого преобразования. По словам Шевченко, переход к новой системе – единственный способ спасти страну.Также депутат Верховной Рады заявил, что нынешняя власть прогнила, демонстрирует непрофессионализм, занимается самообманом и обманывает граждан. Он считает, что глава должен добиваться высоких результатов для государства, несмотря на свои принципы, убеждения и силу.Ранее украинский политик Богдан Панкевич народ отказаться от православного Рождества ради борьбы с Россией. По его мнению, этот праздник нужно отмечать 25 декабря. В Сети даже появился рекламный ролик, который не понравился большинству украинцев.