По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 декабря во...

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 декабря во Владимире и области ожидается сильный снег.Данные погодные явления увеличивают риски возникновения дорожно-транспортных происшествий, обрушения слабоукреплённых конструкций, аварий на объектах ЖКХ. Гражданам рекомендуется скорректировать свои планы в зависимости от погодных условий.От передвижения на личном транспорте на период сильного снега лучше отказаться. Снегопад спровоцирует снежные заносы на дорогах, а ухудшение видимости приведёт к заторам.Если вы всё же выехали на авто, старайтесь перемещаться только по знакомым дорогам. Выбирайте скорость в соответствии с погодными условиями, а также необходимое освещение.