На 233 километре трассы М-7 «Волга» перед заправкой «Ирбис» только что произошло столкновение пяти...

На 233 километре трассы М-7 «Волга» перед заправкой «Ирбис» только что произошло столкновение пяти фур. На данный момент движение в сторону Москвы полностью парализовано.По словам очевидцев, 2 фуры развернуло поперёк трассы. Из-за плохого сцепления с дорогой вслед за развернувшими фурами столкнулись ещё три.Пострадавших нет. Информация по ДТП уточняется.В пробке также оказалась машина скорой помощи, которая везла во Владимир больного.Фото: ГТРК Владимир