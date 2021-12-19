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<a href="https://33live.ru/novosti/19-12-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-ne-zafiksirovano-ni-odnoj-smerti-ot-koronavirusa-.html" target="_blank">Во Владимирской области за сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса </a> - Сегодня региональный штаб по коронавирусу не зафиксировал в регионе ни одного летального случая от...