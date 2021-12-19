Как активно отдохнуть в зимние выходные? Отправиться в снежное путешествие в компании активных и...

Как активно отдохнуть в зимние выходные? Отправиться в снежное путешествие в компании активных и очень дружелюбных хаски. Что и сделала наша съемочная группа. Юлия Шувалова обучалась мастерству каюра и получила массу положительных эмоций. Давайте вдохновляться!Хаски любят ласку! Ведут себя, как настоящие кошки. Так про своих собак рассказывают Наталья и Константин Волковичи. Сибирские хаски - самая выносливая порода ездовых собак. Им не страшен сильный ветер, мороз, они даже могут спать на снегу. Узнав о таких особенностях породы, хозяева решили попробовать своих любимцев в гонках на собачьих упряжках.Наталья Волкович, основательница клуба любителей ездового спорта: “Стали уже целенаправленно искать снаряжение, нарту, специальную, на которой надо ездить. В общем то, всё и понеслось. Появилась первая, вторая, третья, четвертая, пятая.. много собак. В течение 5 лет у нас их стало 20”.Все 20 живут вот в таких комфортных вольерах. Для поддержания хорошей физической формы кормят собак курицей и говядиной. Как рассказывает Наталья, воспитанием своих питомцев они занимаются ежедневно, но в первый год жизни хаски должны отдыхать и набираться сил, в упряжку их не ставят. Подготовка к сезону начинается осенью с наступлением холодов. И если малышей все же берут на тренировку, то они бегут без специальной амуниции. До года они наблюдатели, смотрят как выполняют команды старшие товарищи, учатся. Когда подрастают, у них появляется своя шлейка.Наталья Волкович, основательница клуба любителей ездового спорта: “Каждой собачке надевается по размеру, также, как и у нас - S, М, L, потому что если собачке не комфортно бежать, ей где-то тесно и так далее. Естественно, она не побежит”.В основном, для девочек шлейки - красные, для мальчиков - синие. Все они подписаны. Но это не единственный атрибут, который необходим для гонок.Наталья Волкович, основательница клуба любителей ездового спорта: “Вот это идет амортизатор для того, чтобы собаки, когда делают первый рывок в беге, стартуют, чтобы им не повредить спину”.Такой амортизатор крепится к нарте, так называют сани. Теперь время собирать "четвероногих друзей" и отправляться в путешествие. Сначала запрягают лидеров. Самых взрывных, они ведут за собой всех остальных. Второй ряд отвечает за скорость, они поддержат на дистанции заданный лидерами темп. Последние - тяговые собаки - самые сильные. В упряжке может быть от четырех и более собак. Считается, что одна хаски может тянуть собственный вес. Поэтому для одного гонщика необходима упряжка, как минимум, из четырех собак.Перед стартом, говорят хозяева, животным нужно "наораться".Это их заряжает на весь маршрут - 3 километра по суздальским просторам.-Три, два, один и пошли!-Ой, как страшно, а мы не перевернемся?Скорость на старте - 45 километров в час. Затем она снижается до 30. Основные команды: "вперед", "направо", "налево" и "стоять". Еще одна важная команда - "мимо". Её используют для обгона других упряжек или если хаски увидели в поле лисицу и решили погнаться за ней. Из-за это нарта может перевернуться.-Снег рыхлый, нарта сама плохо скользит.Идеальные условия для гонок примерно - 15 градусов. Если температура выше собакам жарко и они быстро устают. После такой пробежки лакомство животным не дают, говорит Константин, достаточно просто похвалы. Но сразу же после тренировки, собакам необходимо попить.- В летний период даем воду, сейчас достаточно снега.Три километра для сибирских хасок - разминка. Они могут пробежать до 160 километров в день. А хаски семьи Волковичей вообще многократные победители соревнований по ездовому спорту и для такие тренировки только в радость.Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"