В середине ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра. Окончательно инициатива будет рассмотрена до конца текущего года, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

В середине ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра. Окончательно инициатива будет рассмотрена до конца текущего года, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин."Многих беспокоил вопрос: не придется ли платить штрафы за езду без диагностической карты в соответствии с КоАП? Договорились решить эту проблему — соответствующее поручение было дано Комитету по транспорту", – написал Володин в своем .По его словам, документ доработан в интересах автомобилистов для исключения разночтений. Тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, штрафовать не будут, сообщил Володин.Он напомнил, что законопроект оставляет обязательный техосмотр для такси, грузовиков и автобусов. Это вопрос безопасности граждан, подчеркнул спикер.Володин рассказал, что по законопроекту получены все положительные заключения – в понедельник его рассмотрит Совет Думы, во вторник, 21 декабря, состоится второе чтение, а в среду – третье.Важно принять закон до конца года, чтобы в новом году его нормы начали действовать, отметил Володин."Это решение коснется около 50 миллионов транспортных средств, а значит, сделает жизнь проще для их владельцев", – заключил спикер.