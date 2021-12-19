В ходе проверки Россельхознадзора земельного участка площадью 63 га, расположенного в Суздальском...

В ходе проверки Россельхознадзора земельного участка площадью 63 га, расположенного в Суздальском районе, специалисты обнаружили, что участок зарос сорными растениями, древесно-кустарниковой растительностью. КРоме того, на участке сотрудники ведомства обнаружили 3 стихийные свалки ТКО, общей площадью 129 кв.м, состоящие из строительного мусора, стекла, пластика.Все эти нарушения свидетельствуют о невыполнении собственником обязательных мероприятий по защите сельхозугодий и в отношении собственницы было возбуждено дело об административном правонарушении.Женщину признали виновной, ей назначили штраф 10 тысяч рублей.Штраф оплачен в полном объеме.ФОТО: https://www.pexels.com/ru