После решения суда о прекращении деятельности приюта для бездомных животных «Валента» во Владимире, более 2500 жителей областного центра подписали петицию о спасении приюта, адресованную

После решения суда о прекращении деятельности приюта для бездомных животных «Валента» во Владимире, более 2500 жителей областного центра подписали петицию о спасении приюта, адресованную губернатору Авдееву. Напомним, что Фрунзенский районный суд города Владимира прекратил деятельность приюта для животных «Валента» на улице 16 лет Октября после иска местной жительницы, которая, по ее словам, испытывает большие неудобства