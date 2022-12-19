Редакция Дни.ру продолжает радовать Вас подборками новогодних фильмов для уютного вечера и праздничной атмосферы. Сегодня Вас ждут самые любимые и светлые новогодние кинокартины, сделанные в СССР.

Редакция Дни.ру продолжает радовать Вас подборками новогодних фильмов для уютного вечера и праздничной атмосферы. Сегодня Вас ждут самые любимые и светлые новогодние кинокартины, сделанные в СССР.Есть в советских фильмах особая магия, которая не подвластна течению времени.Как только глаза видят знакомую с самого детства тускловатую картинку,воображение само дорисовывает недостающие части...Дедушка и папа принесли холодную пахнущую елку, которой случилось сразу же уколоть свой любопытную палец. Мандарины, которые вы с мамой, предварительно обернув в резные салфетки, развесили на елке. Свое неуемное желание каждые пять минут заглядывать под елку, криво поставленную в стеклянную трехлитровую банку, чтобы проверить: не появился ли там сникерс или новенький йо-йо.И, пусть с тех пор прошло уже несколько десятков лет, кто-то из нас приобрел мудрость, а кто-то – седину, стоит лишь нажать на кнопку воспроизведения, и каждый из нас вновь оказывается в том дивном мире детства, любви и беззаботности.Первое место в подборке лучших советских новогодних картин редакция Дни.ру в этом году отдаст картине "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1961). Это великолепнейшая экранизация повести Гоголя "Ночь перед Рождеством". История, в первую очередь,о любви. Той, ради которой можно и звезду с неба достать, и черта оседлать, и саму Великую Императрицу просить о подарке для любимой."Карнавальная ночь" (1956)– история о том, как черезчурправильный директор Дома Культуры хочет помешать проведению новогоднего праздника, а молодой коллектив пытается ему помешать. Сюжет, подкупающий советской простотой и показывающий, что даже самый скромный человек может преодолеть свои страхи."Морозко" (1964) – здесь и красавицы в кокошниках, и огромные белые грибы как на картинке, и резные терема посреди заснеженных лесов, а также избушки на курьих ножках.Картина, которая показывает, что учиться доброте в зрелости ой как трудно, а иногда и вовсе невозможно."Чародеи" (ТВ, 1982)заставит вас перенестись в мир, где Москва соседствует с Китежградом, в университете учат проходить сквозь стены, бытовые предметы наделены волшебной силой, а чары разрушаются поцелуем. Восемь волшебных палочек из десяти, плюс одна за молодого Абдулова."Снежная королева" (1966)– волнительная и трогательная история о мальчике по имени Кай, которого околдовала и похитила могущественная колдунья Снежная королева. Разумеется, под сковывающим сердце сюжетом, скрыта мораль о вере и отваге маленькой Герды, не устрашившейся долгой и опасной дороги ради спасения близкого.Есть в сегодняшней подборке и место для советских мультфильмов, которые прекрасны в своем простом, но поучительном сюжете, начисто лишенном насаждаемой извне повестки, а также в отсутствии Голливудской идеальности каждого персонажа."Падал прошлогодний снег" (ТВ, 1983) – если вкратце, то это пластилиновая история о том, как любимая жена отправила главного героя за елкой. 11 пластилиновых сказочников из 10. Просто посмотрите!"Двенадцать месяцев"(1956)в этом мультфильме не нужно ломать голову над хитросплетениями сюжета, достаточно просто окунуться в атмосферу праздника и волшебства.Злая мачеха отправляет падчерицу в лес за подснежниками в канун Нового года: королева заявила, что Новый год не наступит пока она не получит корзину весенних цветов... История о доброте, взаимопомощи и перевоспитании."Зима в Простоквашино" (1984) –поможет порадоваться новым кедам Шарика, узнать, что такое вигвам.Кроме того, герои научат зрителей чинит телевизор, чтобы вместо паутины на нем было видно ещё и дядю с большими усами. И, напоследок, герои любимого мультфильма на собственном примере покажут, как важен спорт для семейного благополучия."Щелкунчик" (1973)– невероятная история, где ночные превращения переплетутся с придворными балами, уродливая елочная игрушка станет прекрасным принцем, а скучная жизнь вчерашней юной уборщицы закружится в хороводе триуфма. Стеклянные елочные игрушки обернутся храбрым войском, палящим в войско Мышиного короля из пушек, заряженных конфетти. Триумф, разворачивающийся под бессмертную музыкуП. И. Чайковского.