Дмитрий Наумов призвал коллег помочь коммунальщикам.

Чиновники мэрии Владимира утром 19 декабря добровольно вышли на уборку улиц. Представители власти помогали коммунальщикам в расчистке снега.За минувшие выходные в городе выпало рекордное количество осадков. В воскресенье глава областного центра Дмитрий Наумов провёл заседание оперштаба по проблемам борьбы с последствиями стихии. Вчера, 18 декабря, Владимир убирали 1669 дворников и 124 единицы спецтехники.«В условиях мощного снегопада вряд ли правильно предъявлять претензии только к «ЦУГДу». Люди работают «на разрыв», но просто физически не успевают справиться с проблемными адресами везде и сразу», - подчеркнул градоначальник по итогам объезда города в выходные.В первую очередь коммунальщикам поставили задачу разгрести основные дороги, тротуары и подходы к соцучреждениям.«Обратил внимание на работу управляющих организаций - дворы должны чиститься оперативно. К началу новой рабочей недели необходимо привести город в порядок», - добавил Дмитрий Наумов в своём аккакунте в соцсетях.Одновременно глава администрации пригласил мужчин – сотрудников мэрии выйти 19 декабря, с 7 утра и до начала рабочего дня, на дополнительную уборку остановок и тротуаров. Как сказал градоначальник, заставлять брать в руки лопаты он никого не будет, но от помощи коммунальным службам в условиях такого снегопада отказываться тоже не следует.