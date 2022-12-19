19 декабря 2022 года православные верующие отмечают день памяти святого Николая Чудотворца.

19 декабря 2022 года православные верующие отмечают день памяти святого Николая Чудотворца.ИСТОРИЯ19 декабря по новому стилю христиане вспоминают день кончины Николая Чудотворца. В народе этот православный праздник называют Никола Зимний. Святителя Николая называют чудотворцем за дела, которые он творил для людей при жизни, а также за те, которые продолжает совершать после смерти для тех, кто ему молится и почитает.С древних времен Николай Чудотворец почитался как спаситель моряков и путешественников, а также несправедливо осужденных и детей. На западе образ святого Николая воплотился в виде Санта Клауса, которого почитают перед Рождеством. (Santa Claus в переводе с англ. — святой Николай). Именно он дарит подарки детям и является их помощником и покровителем.Николай Чудотворец родился в 270 году в городке Патары, в Ликии в Малой Азии. В те времена это была греческая колония. Родители Николая были богатыми, они верили в Бога и помогали нуждающимся. Николай с малых лет верил в Христа и был боголюбивым. Когда он вырос, то стал проповедником и чтецом, а после священником. Николай Чудотворец или Угодник умер около в 345-351 годов.ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ19 декабря 2022 года идет Рождественский или Филиппов пост. В этот православный праздник принято угождать добрым людям. Так же, как Николай Угодник дарил подарки. Так повествует история о чуде, которое совершил Николай Угодник – спас от греха семью бедного человека, который жил в Патарах.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 19 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДАВ этот православный праздник нельзя употреблять в пищу мясо, так как идет пост. Также в этот день нельзя отказывать просящим в помощи. Запрещено в этот день ругаться и конфликтовать, иначе ссора затянется надолго.