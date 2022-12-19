За последние дни во Владимире, как и во всем регионе, выпало рекордное количество снега, в связи с чем глава областного центра Дмитрий Наумов пригласил мужчин – сотрудников мэрии утром 19

За последние дни во Владимире, как и во всем регионе, выпало рекордное количество снега, в связи с чем глава областного центра Дмитрий Наумов пригласил мужчин – сотрудников мэрии утром 19 декабря выйти на уборку остановок и тротуаров. По словам Наумова, лопаты в руки он никому пихать не будет, но от помощи коммунальным службам в условиях