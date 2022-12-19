В Москве в рамках премии Cake Artist World 2022 состоялось награждение кондитеров-декораторов.

Елена Сорокина из Александрова изготовила из мастики скульптуру Ильи Муромца высотой 42 см. В Москве в рамках премии Cake Artist World 2022 состоялось награждение кондитеров-декораторов.Свои работы представили 70 мастеров из России и других государств, в том числе жительница Владимирской области.«Не обошлось без трудностей. Два раза переделывала низ кольчуги. Она выполнена вручную. Общее количество колечек с учётом переделок достигло шести тысяч», - кудесница на своей странице в соцсетях.