Новый год без долгов и с подарками. Так энергетики предложили владимирцам встретить 2023 год. Компания «Энергосбыт Плюс» развернула мобильный офис в одном из торговых центров Владимира.

Новый год без долгов и с подарками. Так энергетики предложили владимирцам встретить 2023 год. Компания «Энергосбыт Плюс» развернула мобильный офис в одном из торговых центров Владимира. Узнать о своей задолженности и оплатить услугу можно прямо здесь. Квитанция для этого не нужна. Достаточно назвать адрес своей регистрации и предоставить паспорт. Юлия Тыркина, жительница г. Владимира Ну