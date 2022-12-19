Ирина Савакова, актриса сериалов «Склифосовский» и «Доктор Преображенский» из Суздаля, рассказала о...

Ирина Савакова, актриса сериалов «Склифосовский» и «Доктор Преображенский» из Суздаля, рассказала о работе в кино и за кадром. Продолжаем цикл материалов «Интересные люди Владимира: герои среди нас!»Легко ли стать актрисой, родившись в провинциальном Суздале? И как осознать, что игра в кино — это действительность твоё? 26-летней Ирине Саваковой удалось сняться в популярных фильмах и сериалах, стать узнаваемой на федеральных телеканалах, поработать с известными артистами и режиссерами, а также открыть собственное креативное агентство в Москве. Когда-то она мечтала стать ландшафтным дизайнером, но случай свёл её с «киношниками». Именно они открыли для десятиклассницы «новый удивительный мир».Корреспонденту ГТРК «Владимир» удалось пообщаться с Ириной Саваковой и узнать подробности её взлёта в кино. Как выяснилось — всё не так просто...Фото из личного архива Ирины Саваковой«Я рыдала на ступеньках ВГИКа, приговаривая: «Бездарность…»- Ирина, почему вы вообще выбрали кино и продюсирование? Что стало той отправной точкой для понимания «хочу сниматься и снимать»?- Эта длинная история началась ещё в Суздале - моём родном городе. Дедушка (журналист, писатель, киновед — Юрий Белов) всю жизнь занимался краеведением и историей родной земли. Он даже издал свою книгу под названием «В главной роли Суздаль». Я тогда ещё был совсем маленькой, жила во Владимирском регионе. Тема, которой занимался дедушка, мне с детства была очень близка и интересна. Так формировались мои вкусы, взгляд на жизнь. Во Владимире в какой-то момент я начала вести активную социальную жизнь — организовывала мероприятия для студентов, устраивали модные показы. Уже в то время поняла, что организация чего-либо даётся мне легко. А однажды, мы ездили с друзьями в Лакинский детский дом. Естественно - с подарками, поздравляли ребят. И так совпало, что там присутствовала съёмочная команда одного федерального канала, с которой мы познакомились и подружились. Нас, волонтеров, позвали вечером пообщаться, посетить вечер память владимирского актера — Александра Дедюшко. И на той встрече один из новых знакомых - актёров отметил, что у меня интересная внешность, поинтересовался — не хочу ли я стать актрисой? Конечно, это был какой-то новый удивительный мир! Я мечтала стать ландшафтным дизайнером, заканчивала школу искусств. Тот актёр сбил меня с пути! (смеётся) Он пригласил в Москву, посоветовал понаблюдать за съемочным процессом. Это был 2012 год, я училась тогда в 10-м классе. И в итоге я поехала! Конечно, сильно удивилась масштабам всего происходящего. Я стала задумываться о поступлении на актерский факультет. И в дальнейшем всё получилось.- Далее последовали съёмки в кино, верно?- Да, но хочу рассказать про поступление в театральные вузы, это отдельная история. Огромное количество людей приезжает со всех регионов страны - по 400 человек на одно место! И вот, ты стоишь в потоке, учишь стихи, вспоминаешь слова — повторяешь их, поешь песни под гитару. Двигаешься в многочасовых очередях — чтобы продемонстрировать свои таланты группе отбирающих педагогов. И мне удалось поступить в филиал Ярославского Государственного Театрального института Москвы при Театре «Театральный особнякъ» (мастер — Леонид Юрьевич Краснов). Маленькое отделение. Это не МХАТ, не ВГИК, не ГИТИС…Фото из личного архива Ирины Саваковой- Расстроились тогда? Хотелось чего-то более масштабного?- Я тогда просто рыдала на ступеньках ВГИКа, приговаривая: «Бездарность...» Это было ужасно. Бьет по самооценке дико! А потом всё же поступила и начала учиться, поняла — это действительно моё. Со второго курса стала сниматься в маленьких ролях. С первого курса бегала по массовкам — подрабатывала. По окончании института — я поняла, что о работе в театре мне всё ясно, а вот «как оно» в кино — не совсем. В итоге пошла обучаться в киношколу «Лестница» на режиссера кино. Это что-то вроде магистратуры. И, наконец, поняла, почему режиссер просит встать в определенную точку, что, оказывается, там свет каким-то особенным образом падает (смеется). После обучения я активно занялась продюсированием.О серьёзном кино, победах и разочарованиях– «Доктор Преображенский», «Последний богатырь» … Это то кино, которое до сих пор у многих на слуху. А какие фильмы больше всего запомнились вам, как актрисе? Возможно, интересными съемками или общением с популярными актерами? Сериалы «Бомба», «Стенограмма судьбы», «Склифосовский» очень запомнились зрителям.- В сериале «Доктор Преображенский» у меня была большая интересная роль. Но я об этом часто рассказываю. Пожалуй, лучше выделю сериал «Свидетели», который стал моим первым крупным проектом. Запомнилось всё, сложно отметить что-то конкретное. «Доктор Преображенский» - это пока самый крутой проект из всех, которые у меня были. Подход режиссеров — просто на высоте! Ребята из продюсерской группы «Космос» давали нам распечатку с событиями, которые происходили в то время в СССР, для того, чтобы мы окунулись в эпоху. Это даже не про роль, это сборник исторических фактов. Такого подхода я не встречала ни где.Фото из личного архива Ирины Саваковой. На съёмках сериала.Фото из личного архива Ирины Саваковой- Выделю и «Последний богатырь». Про это кино отдельная история. Изначально моя роль должна быть очень интересной, планировались 8 или 10 съёмочных дней. Но в итоге, увы, моего персонажа и вторую девушку (мы играли двух сестёр) «подрезали» и «сократили» при монтаже. Вроде бы присутствовали, но вроде бы и нет. Над фильмом работала команда «Дисней». У них очень большие производственные мощности! Гигантская съемочная группа, проработанные декорации и костюмы. Даже косы подбирали под наш цвет волос (смеётся). Мы играли подружек Василисы (актрисы - Милы Севацкой), главной героини сказки «Последний богатырь».Фото из личного архива Ирины СаваковойФото из личного архива Ирины Саваковой. На съёмках фильма "Последний богатырь".- Не обидно было?- Актерская деятельность во многом может навредить самооценке. Когда вырезают персонажа — тебе очень грустно. Сценаристы могут твоего героя просто убить в середине сериала, потому что он не понравился. Сейчас снимается «Доктор Преображений» другими режиссерами, так вот - актерский состав практически полностью сменился, кроме самого Преображенского (Дениса Шведова). И я на 99% уверена, что всем ребятам, кто был с нами в первом сезоне, хотелось бы поучаствовать. И обидно. Но это издержки профессии. Актерская работа в этом плане сложная. Тебе могут сказать: «Что-то ты поправилась…» Или: «Ты не так стоишь, сидишь, смотришь, дышишь...» Если ты морально не готов — будет сложно. Актёр - это профессия про познания себя.Фото из личного архива Ирины СаваковойЭто интересно!Главные роли Ирины Саваковой в сериалах и кино:«Улицы» - Илона, «Доктор Преображенский» - Люся, «Свидетели» - Маша, «Склифосовский» - Варвара, «Киллер» - Рыжая, «Второе Зрение» - Светлана Бондарева, «Стенограмма судьбы» - мать Анны, «Женская версия» - Аня Судакова, «Детектив на миллион» - Варвара, «Бомба» - Хэлен (роль на англ.), «Чудо» - Александра, «Филатов» - Марта, «Чтец» - Алиса, «След» - Маша и др.О съёмках в телесериалах и актёрском «ты должен»- С телеканалом «Россия» много работали?- Нельзя сказать, что ты работаешь с конкретным телеканалом. Хотя - да, так вышло, что моих ролей было больше именно в сериалах на телеканале «Россия». Но на самом деле актёр работает с конкретным проектом. Сериалы, в которых я снималась - «Стенограмма», «Склифосовский», «Женская версия» и др. Отдельно отмечу кино - «Бомба». Мы работали в контексте США 50-х-60-х. гг. Оригинальные костюмы, великолепные прически, особая подача — это очень интересно! Как вели себя советские женщины, а как американки? Пришлось изучать и погружаться в ту атмосферу. Обожаю исторические фильмы.Фото из личного архива Ирины Саваковой. Кадр из сериала "Бомба".Фото из личного архива Ирины Саваковой. За кадром сериала "Бомба".- За последние год (два) в каких ярких фильмах снимались? Возможно, особенных лично для вас...- Каждый новый проект чему-то учит. Ты встречаешься и знакомишься с новыми людьми. У каждого из режиссеров свой взгляд и подход к работе. Кто-то делится внутренними лайфхками, кто-то хочет, чтобы ты действовал от себя, но задает нужное направление. Отмечу особенный фильм, в котором снялась не недавно, а наоборот, с него всё началось - «Со дна вершины» режиссера Яны Поляруш. Запомнилось данное кино тем, что это была моя первая настоящая съёмочная экспедиция. Мы ездили в Ульяновск, съёмки полностью проходили там. Я тогда училась на втором курсе института. Жить в созданном мире режиссера – удивительно! Почему-то сейчас вспомнилось именно это. А что касается последних двух лет, то у меня, увы, резко поменялась жизнь. Год назад, в 2021 году, я снималась в кино «Женская версия — 3». Было много съёмочных дней. Интересный проект. А вот потом случилось непоправимое горе… Не стало моей мамы… Говорят, что актёр должен выходить на сцену, несмотря ни на что, «ты должен». Возможно, но у меня не получилось. Я ушла в продюсирование.Фото из личного архива Ирины СаваковойФото из личного архива Ирины Саваковой- Мы знаем, что сегодня у вас собственное креативное агентство. И весьма успешное. Что удалось проработать, создать, снять? Расскажите немного об этом.- После съёмок сериала «Доктор Преображенский» мой супруг сказал: «Попробуй снимать что-то своё...» Сначала я ему не доверилась, но он смог меня уговорить. В конце 2018 года я открыла свой «продакшн», который вырос в креативное агентство полного цикла. Сегодня мы снимаем (в основном) рекламу. До съёмок кино пока не доросли, но планируем, это следующая ступенька. У меня есть команда, которая поддерживает мои идеи, исполнительные продюсеры - очень хорошие ребята! Мы работаем по всей России. И наши клиенты — крупнейшие компании. Я горжусь проделанной работой, да.Фото из личного архива Ирины Саваковой. "За кадром".О кинофестивале «Мечта» и возможных проектах во Владимире- Не планируете ли съёмки на родной земле - в Суздале? Возможно, в планах какие-то интересные новые проекты?- Вы знаете, я также училась и во владимирском РАНХиГС. Писала дипломную работу на тему привлечения инвестиций в культуру. К слову, есть такой кинофестиваль «Мечта», который я несколько лет судила. Мне нравится организовывать такие мероприятия, просматривать представленные кинокартины, общаться с молодыми режиссерами, давать советы, основываясь на свой опыт. И я бы очень хотела провести во Владимире этот кинофестиваль. Но, увы, до сих пор не понимаю, каким образом. Во Владимирском регионе так стремительно всё меняется! Особенно это касается управления. И если бы была возможность общения на региональном уровне с местными властями, я бы предложила проекты для развития области. Суздаль продвинулся вперёд — да, это заметно, но почему Владимир - нет? Какие-то интересные площади просто стоят без дела. Кинотеатр «Художественный», например, никому не нужен. Почему? Привлечь деньги под проект из федерального бюджета вполне реально. Наблюдаю за творчеством «Флигеля», «Завода» … Новый подход к искусству! Но опять же – это частники. Какое-то время во Владимире существовало агентство «Лестница», но тоже исчезло. Потому что на одной инициативе далеко не уедешь. Опять же зарождался кинофестиваль «Владимирская вишня». Где он? Когда живёшь в Москве — контраст особенно ощутим.Фото из личного архива Ирины Саваковой- Помимо работы на кинофестивалях у вас в данный момент есть совместный проект с Третьяковской картинной галерей, верно?- Да, мы сегодня активно работаем с Третьяковской галереей, делаем интересные видео-экскурсии, приглашаем известных актеров. Например, недавно снимали ролик для выставки «Дягилев. Генеральная репетиция». Мы позвали премьера Большого театра, сделали красивую экскурсию по выставке. И это действительно привлекло людей! Во Владимирском регионе также есть свои популярные личности. И можно было бы делать нечто подобное для музеев. Но даже инициатив нет. Лично для меня тайна — почему никто не хочет развиваться? Это не космические затраты, это просто грамотное распределение бюджета. Современные люди живут в медиа-пространстве. Так почему не хочется продвигаться и государственным структурам в этом поле? И не нужно говорить про Суздаль, где проходят мероприятия разного формата, в том числе кинофестивали (пусть для узкого круга лиц). Я про Владимир! Где он?! С его колоколами, Золотыми воротами, храмами. И мне, как коренной жительнице Владимирской области, обидно за наш областной центр. Кинофестивали должны проходить для всех - семей, подростков, детей. Они должны быть доступны для широкого круга лиц в областном центре. И открытие новых имён молодых режиссёров, актёров — это всегда здорово! Владимир может стать такой площадкой. Так что, подводя итог вышесказанного, идей у меня действительно много. Я продолжаю снимать и сниматься. Но уверена, что самое интересное ещё впереди.Автор текста: Светлана КугановаФото из личного архива Ирины СаваковойЧитайте также из цикла материалов «Интересные люди Владимира: герои среди нас!»: «Анна Касаткина-Барац: о родном Владимире, ролях в театре «Квартет И» и кинокомедии «О чем говорят мужчины» (https://vladtv.ru/society/136003/); «14-летняя Мария Абрамова из Владимира покоряет российский киноолимп» (https://vladtv.ru/society/134675/); «Игорь Воробей: о фотоискусстве, возвращении в Россию и смелых проектах» (https://vladtv.ru/culture/137145/) и др.