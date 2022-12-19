Из Владимирской области двое ребят поедут на Кремлевскую елку в Москву. Два ребёнка из Коврова...

Из Владимирской области двое ребят поедут на Кремлевскую елку в Москву.Два ребёнка из Коврова поедут на Кремлевскую ёлку в Москве, сообщили сегодня на планерке у губернатора Владимирской области Александра Авдеева.Елки во Владимирской области в этом году - особенные: более 3 тысяч детей из семей мобилизованных примут участие в новогодних праздничных мероприятиях. Всего более 35 тысяч детей получат подарки.Особое внимание, губернатор просил уделить особое внимание в праздничные дни детям и членам семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО.Добавим, что губернатор Александр Авдеев, его заместители, руководители органов исполнительной власти региона и местного самоуправления Владимирской области приняли участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Её участники помогают исполнить мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-сирот и ребят из малообеспеченных семей. Возраст адресатов – от 3 до 17 и старше 60 лет. Они оставляли свои заявки на исполнение самых разных желаний. Листочки с этими желаниями поместили в шары и развесили на специальных ёлках в государственных учреждениях, общественных организациях и коммерческих компаниях. Появилась такая ёлочка и в Детской школе искусств им. Балакирева в Гусь-Хрустальном.«С удовольствием присоединяюсь к этой акции! Пусть детские мечты сбываются, ведь Новый год – время чудес», − отметил Александр Авдеев. С «Ёлки желаний» Губернатор снял 4 шара с заветными желаниями. Теперь он исполнит мечты пятилетней Евы из Владимира – о гитаре, пятилетней Маргариты из Коврова – о тюбинге, восьмилетнего Фёдора из Владимира – о хоккейной клюшке, семилетнего Жени из Докучаевска – о футбольном мяче и форме.«Мы помогаем подшефному Докучаевску в ДНР, и в этом году я и коллеги из муниципалитетов исполним мечты детей из этого города, чтобы их Новый год тоже был счастливым», – прокомментировал глава региона.Фото пресс-служба АВО.