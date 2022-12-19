Младший ребенок поджег коробку с новогодней ёлкой.

В Гусь-Хрустальном из-за того, что ребёнок поджёг коробку с новогодней ёлкой, произошёл пожар. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.Днём 18 декабря в ведомство поступило сообщение о возгорании в квартире пятиэтажного дома №32 по Теплицкому проспекту. На место выехали пять единиц техники и 15 человек личного состава. Пожарные проникли в задымлённое помещение. Пламя площадью два квадратных метра оперативно потушили. Из соседних квартир эвакуировали 35 человек. В результате ЧП пострадали трое жильцов: 1986, 1985 и 2006 годов рождения.«В квартире проживает многодетная семья из пяти человек. На момент происшествия в квартире находились трое. Младший ребёнок решил развести в квартире костёр и поджёг коробку с новогодней ëлкой. Вернувшиеся домой члены семьи обнаружили пожар и вызвали спасателей. Все успели выйти из помещения до прибытия подразделений, но надышались угарным газом», - поделились причинами ЧП в региональном МЧС.