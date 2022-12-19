Некоторые люди, особенно те, кто имеет проблемы со здоровьем, ощущают магнитные бури и это чувство, говорят, не из приятных. Как подготовиться к надвигающемся на Землю явлению, рассказывают медики.

Некоторые люди, особенно те, кто имеет проблемы со здоровьем, ощущают магнитные бури и это чувство, говорят, не из приятных. Как подготовиться к надвигающемся на Землю явлению, рассказывают медики.Единого мнения о том, оказывают ли магнитные бури на влияние на здоровье человека, нет. Некоторые ученые уверяют, что связи между этим явлением и плохим самочувствием нет. Другие же специалисты, в том числе в области медицины, биологии, не исключают, что некоторые люди страдают из-за магнитных бурь.Врачи, несмотря на споры, все-таки рекомендуют чувствительным людям запастить обезболивающими препаратами перед приближением таких бурь. В такие периоды, согласно некоторым наблюдениям, могут произойти головокружения и головные боли. Также велика вероятность нарушения сна и резких изменений артериального давления.Магнитные бури – это, говоря простым языком,временное возмущение магнитосферы Земли, которое вызвано волной солнечного ветра, а также облаком магнитного поля. Такие бури проходят довольно часто (около пяти-шести раз в год) и продолжаются несколько дней.Недавно в лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили об очередных магнитных бурях, надвигающихся на планету. Возмущение магнитного поля Земли начнется 22 декабря 2022 года и продлится примерно две недели. Специалисты говорят, что эти магнитные бури будут незначительными.