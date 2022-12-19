Столица оказывает поддержку семьям мобилизованных горожан. До 30 декабря работники социальных служб и 250 Дедов Морозов будут разносить подарки женам, детям и родителям участников СВО.

Столица оказывает поддержку семьям мобилизованных горожан. До 30 декабря работники социальных служб и 250 Дедов Морозов будут разносить подарки женам, детям и родителям участников СВО.Все дети от трех до 13 лет получат сладкие подарки и смогут посетить елку мэра в Гостином дворе, новогоднее представление в Кремле, ледовые шоу, катки в парках и цирк на проспекте Вернадского. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она отметила, что в городе работает новогодний контакт-центр. Специалисты помогают семьям выбрать удобное время для визита Деда Мороза. Зимние волшебники доставляют подарки и организуют небольшие представления для детей.Подарки к Новому году получают также жены и родители мобилизованных москвичей. Праздничные наборы от правительства Москвы уже начали доставлять адресатам.Создать праздничное настроение семьям мобилизованных помогают 250 представителей молодежного совета Комплекса социального развития Москвы, уточнил заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты Владимир Филиппов. По его словам, до конца года планируется посетить тысячи семей.Напомним, что с 1 по 16 декабря в центре поддержки семей мобилизованных . Дети вместе с мамами изготовили подарки и открытки, написали письма Деду Морозу.До 8 января в городе продлится акция "Москва помогает". На площадках фестиваля "Московские сезоны" открылись пункты сбора для участников специальной операции и жителей новых регионов. Каждый желающий может передать детям сладкие подарки, игрушки, учебные наборы, а также теплые вещи, предметы гигиены и мужские наборы для наших военнослужащих.Пункты сбора работают ежедневно с 10:00 до 19:00. расположения штабов доступна на портале mos.ru.