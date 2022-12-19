Изящные хрустальные статуэтки Принцессы Турандот изготовили в Гусь-Хрустальном. Награду вручат победителям Первой театральной премии «Хрустальная Турандот».

Изящные хрустальные статуэтки Принцессы Турандот изготовили в Гусь-Хрустальном. Награду вручат победителям Первой театральной премии «Хрустальная Турандот». Лауреатов поощрят «За честь, достоинство и служение зрителю».Фигурки созданы по эскизу литовского художника Ремигиюса Крюкаса. В этом году мастер не смог сделать призы, но согласился, чтобы работу выполнили гусевские мастера.«Не раз бывал на Гусь-Хрустальном заводе имени Мальцова. Здесь работают уникальные художники, мастера. Честно сказать, у них изделие получились даже лучше, как по красоте, так и по качеству. Это признали и организаторы мероприятия. Они предложили сотрудничество гусевским стеклоделам - всерьез и надолго», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.В этом году церемония вручения премии «Хрустальная Турандот» вышла на просторы СНГ. Хрустальный приз получат семь человек. Их имена станут известны в ходе награждения.