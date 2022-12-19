В Юрьевце к новым жилым кварталам Славная и Всесвятская проложат новую дорогу. На проект Заксобрание области планировало выделить 150 млн рублей. Но уже ко второму чтению было принято решение

В Юрьевце к новым жилым кварталам Славная и Всесвятская проложат новую дорогу. На проект Заксобрание области планировало выделить 150 млн рублей. Но уже ко второму чтению было принято решение увеличить финансирование на 115 млн. К новостройкам не ходят автобусы, а детям приходится добираться до школы 2-3 километра пешком. Жители не раз просили депутатов решить проблему.