Начнём с погоды. Область в снежном плену. На регион обрушились рекордные осадки. Хроника снегопадов...

Начнём с погоды. Область в снежном плену. На регион обрушились рекордные осадки. Хроника снегопадов - в обзоре Марии Платанюк.- Снега выше крыши. Замело. Все ли откопались? Жители Владимирской области продолжают фиксировать снежные рекорды. И действительно, погодный экзамен стал одним из самых суровых за последнее время.Декабрь церемониться не стал. И сразу показал свой нрав. Рекордные сугробы - дыхание активного циклона. Ситуация на дорогах области очень сложная. Это кадры воскресенья. Жёсткая авария на вьезде в Ковров. Участниками ДТП стали 3 легковушки и пассажирский автобус. Будьте аккуратнее за рулём и соблюдайте скоростной режим. А это авария на Пекинке. И сегодняшнее ДТП по дороге на Суздаль. Большегруз улетел в кювет.В сугробах вновь увязают машины экстренных служб. В том числе скорые. В деле - рыцари на внедорожниках. Участники клуба "4WD Владимир" вновь вызволяют неотложки.Как и прошлой зимой, джиперы спешат туда, где нужна помощь. Одно из сегодняшних поручений главы региона - расчистить все дороги к населенным пунктам и подъезды к больницам.Рекордные снегопады вновь стали причиной отключения электроэнергии. Тема локального блэкаута звучала на оперативном совещании губернатора Александра Авдеева. Накануне в области аварийные отключения произошли в 30 населённых пунктах. С населением свыше тысячи человек. Потух свет в Вязниковском районе. Там по данным на первую половину дня отключены 14 населенных пунктов. Без света 120 человек.- Засыпало весь Центральный Федеральный округ. Так, к примеру, в Москве побит рекорд декабря военного, 1941-ого года. 34 сантиметра осадков. Об этом телеканалу "Россия" рассказали сегодня в центре погоды "Фобос". Ну, а что с сугробами во Владимире? Мы, вооружившись рулеткой, решили замерить высоту снежного покрова здесь, в исторической части города. Это площадка возле Дмитриевского собора. И вот результат. Больше полуметра.Почти полное погружение. Так жители региона пишут в соцсетях о последствиях метели. Снежный калейдоскоп - в десятках аккаунтов. В мэрии просят не оставлять машины на обочинах, а жителям многоквартирных домов пришлось отметить выходные ударным трудом. Эти кадры сняты в одном из дворов на улице Безыменского. И такая картина накануне была во многих районах.Как пишет владимирское “Подслушано”: “Мужики - Снег. 1:0”.Кстати, на борьбу с сугробами во Владимире вышли даже волонтёры. А это лучшие мужчины города, как пишут в “Инцидент Владимир”. Они расчистили всю улицу от дома 10А на Строителей до улицы Горького. Работали всё утро.Из территорий приходят жалобы на уборку. Вот, к примеру, Гусь-Хрустальный. По словам людей, сложно подойти к детсаду № 32. Это парк в Суздале. Отправиться сюда с с детьми накануне было не лучшей идеей. В любом случае, нынешняя зима - повод вспомнить зимы нашего детства, шутят пользователи.- Начало новой рабочей недели и новый снегопад. Впрочем, по словам синоптиков, снегопадами сюрпризы декабря не ограничатся. Впереди - холода. Уже в ночь на среду столбик термометра может опуститься ниже минус 20.Мария Платанюк, Андрей Синягин."Вести-Владимир"