20 декабря 2022 года проходит народный праздник Амвросиев день и церковный день памяти святого...

20 декабря 2022 года проходит народный праздник Амвросиев день и церковный день памяти святого Амвросия Медиоланского. С этого дня заканчивались зимние праздники года. Поэтому в народе говорили: «Пришел Амвросий – праздники отбросил». Народ готовился к Рождеству. Посиделки и братчины не проводились вплоть до 6 января.Что можно делать 20 декабря 2022 года:1. Женщинам в этот день полагалось убираться в доме и менять занавески.2. На Амвросимов день было принято посещать баню, чтобы очистить свое тело от всего плохого.Что нельзя делать 20 декабря 2022 года:1. Нельзя дарить и принимать подарки.2. Нельзя грустить, унывать, страдать — в этом случае подавленное настроение будет сопровождать человека следующие 40 дней.3. Нельзя стирать — к мокрому белью пристанут болезни. Особенно данный запрет касается одежды детей и пожилых людей.Народные приметы на 20 декабря 2022 года:Порывистый ветер с восточной стороны — холода будут продолжительными.Кошка пьёт много воды — к похолоданию.Если снег мокрый и плотный — лето будет влажным.Если снег лёгкий и сухой — к засушливому лету.Фото www.pxfuel.com/