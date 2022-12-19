20 декабря 2022 года проходит народный праздник Амвросиев день и церковный день памяти святого...
20 декабря 2022 года проходит народный праздник Амвросиев день и церковный день памяти святого Амвросия Медиоланского. С этого дня заканчивались зимние праздники года. Поэтому в народе говорили: «Пришел Амвросий – праздники отбросил». Народ готовился к Рождеству. Посиделки и братчины не проводились вплоть до 6 января.
Что можно делать 20 декабря 2022 года:
1. Женщинам в этот день полагалось убираться в доме и менять занавески.
2. На Амвросимов день было принято посещать баню, чтобы очистить свое тело от всего плохого.
Что нельзя делать 20 декабря 2022 года:
1. Нельзя дарить и принимать подарки.
2. Нельзя грустить, унывать, страдать — в этом случае подавленное настроение будет сопровождать человека следующие 40 дней.
3. Нельзя стирать — к мокрому белью пристанут болезни. Особенно данный запрет касается одежды детей и пожилых людей.
Народные приметы на 20 декабря 2022 года:
Порывистый ветер с восточной стороны — холода будут продолжительными.
Кошка пьёт много воды — к похолоданию.
Если снег мокрый и плотный — лето будет влажным.
Если снег лёгкий и сухой — к засушливому лету.
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